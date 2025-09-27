Le président Ilham Aliyev prend part à l’inauguration du stade municipal de Gandja VIDEO

Gandja, 27 septembre, AZERTAC

Samedi 27 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé à l’inauguration du stade municipal de Gandja.

Le chef de l’Etat a été informé du stade.

Il a été indiqué que le stade municipal de Gandja, construit entre 1959 et 1963, a été mis en service en 1964. Ces dernières années, les tribunes du stade sont tombées en ruine et sont techniquement impossibles à exploiter, de sorte que les activités de cette installation sportive ont été partiellement reprises.

Conformément à l’ordonnance signée par le président Ilham Aliyev en 2023, un million de manats provenant du Fonds de réserve du président de la République a été initialement alloué pour la conception et la réalisation de la reconstruction du stade municipal de Gandja.

Le 9 avril dernier, le chef de l'État a posé la première pierre du stade.

Il convient de noter que cette année, du 28 septembre au 8 octobre, l'Azerbaïdjan accueille la prochaine grande compétition sportive : les IIIe Jeux de la CEI. Bien que plusieurs villes et régions aient été sélectionnées, les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux de la CEI, ainsi que les principaux jeux, se dérouleront à Gandja. Compte tenu de tout cela, les travaux de construction du stade municipal ont été accélérés. Des terrains d'entraînement auxiliaires et un bâtiment pour l'Académie de football ont été construits sur le terrain du stade. Selon le nouveau projet, la superficie du stade a été étendue à 10,4 hectares. Avec les entrées et sorties sécurisées et le stationnement des véhicules, la superficie totale de l'enceinte sportive dépasse les 12 hectares.