Le président Ilham Aliyev présente les clés des appartements aux habitants du village de Horovlou MIS A JOUR

Djabraïl, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré les habitants du village de Horovlou de la région de Djabraïl mardi 28 octobre.

Le chef de l'État a remis les clés des appartements aux habitants du village.

Lors de la cérémonie, le chef de l’Etat a dit :

« Chers habitants de Horovlou, je vous salue de tout cœur. Aujourd’hui, c’est un jour très important, inoubliable et historique dans l’histoire du village de Horovlou. Les habitants retournent dans leur patrie. Je vous félicite sincèrement à cette occasion. Je souhaite que vous y viviez une vie heureuse !

L’État a créé toutes les conditions nécessaires pour vous. Le village est désormais attrayant. De beaux bâtiments, une école, un jardin d’enfants, un centre médical et des emplois ont été créés. Le nombre de maisons est de 334, et dans la première phase, 1 400 personnes y seront relogées. Selon les informations dont je dispose, avant l’occupation, 1 500 personnes vivaient à Horovlou. Aujourd’hui, les familles ont naturellement grandi, et la population dépasse légèrement 2 000. Dans la deuxième phase, des maisons seront construites pour d’autres citoyens, mais le travail accompli lors de la première phase est louable. Toutes les conditions pour une vie confortable et heureuse y sont réunies.

Horovlou a été libéré de l’occupation arménienne lors de la première semaine de la Guerre patriotique. Notre marche victorieuse a commencé dans ces régions. Nos soldats et officiers, avançant vers Djabraïl et Fuzouli, ont percé plusieurs lignes de défense ennemies et ont ouvert la voie à nos futures victoires. Qu’Allah accorde sa miséricorde à nos martyrs. Leur mémoire restera à jamais dans nos cœurs.

Il y a exactement cinq ans, cette région a été libérée. Cette glorieuse page de notre histoire restera à jamais dans nos cœurs. Dans quelques jours, nous célébrerons le cinquième anniversaire de notre victoire historique. Le 8 novembre – Jour de la Victoire – représente la page la plus brillante de notre histoire. Il y a cinq ans, notre victoire a fait écho dans le monde entier.

Le peuple azerbaïdjanais est courageux, héroïque et résolu, fidèle à sa patrie. Nous avons prouvé que nous ne tolérerions pas l’occupation. Nous l’avons affirmé à plusieurs reprises. Plus de 300 villes, localités et villages ont été libérés sur le champ de bataille, et l’Arménie a été contrainte de capituler par la signature de l’acte de reddition.

Depuis ce jour, d’importants travaux de construction sont en cours. Aujourd’hui, tout le Karabagh et le Zenguézour oriental ressemblent à d’immenses chantiers. Plus de 50 000 personnes y vivent, y travaillent et y font leurs études. Parmi elles, environ 20 000 sont d’anciens déplacés internes qui sont retournés dans leur terres ancestrales, tandis que le reste travaille dans différents secteurs.

La preuve du Grande retour se trouve devant vos yeux. En créant de telles conditions, l’État azerbaïdjanais démontre sa politique. Pendant les années d’occupation, j’ai dit aux anciens déplacés internes qu’après la libération, nos villes et villages seraient reconstruits et deviendraient plus beaux qu’auparavant. Aujourd’hui, cette promesse est manifestement réalisée. Un nouveau chapitre commence dans votre vie. Pendant 30 ans, vous avez vécu en tant que déplacés internes et réfugiés dans des conditions difficiles, subissant des souffrances morales. En particulier, aux premières étapes, la plupart des déplacés internes étaient logés dans des camps de tentes. La réalité actuelle est une véritable célébration de la justice. Il est nécessaire de croire en la justice et de la défendre. Notre peuple a cru en la justice et l’a assurée. Nous sommes les propriétaires de ces terres. Nous avons chassé l’ennemi et aujourd’hui nous construisons ici une vie magnifique. Je vous félicite tous du fond du cœur et vous souhaite bonheur et santé.

Les anciens déplacés internes se sont déjà installés dans la ville de Djabraïl. Aujourd’hui, les premières pierres des deuxième et troisième complexes résidentiels y sont posées. Le nombre d’habitants va augmenter. Je poserai également la première pierre d’une mosquée dans la ville de Djabraïl.

Des emplois sont créés dans la région. La zone industrielle « Valée d’Araz » est déjà opérationnelle. Trois entreprises y sont actives, et leur nombre atteindra bientôt environ vingt. Ici, il n’y aura aucun problème en matière d’emplois.

Aujourd’hui, les premières pierres de deux centrales solaires sont également posées, tandis que la troisième et plus grande est déjà en construction. Cette région possède un excellent potentiel agricole, et l’électricité solaire produite ici alimentera l’ensemble de la zone. La capacité des centrales solaires et hydroélectriques existantes et prévues dans les régions de Djabraïl et de Zenguézour atteindra environ 400 mégawatts.

Nous créons constamment des emplois. Des conditions sont mises en place pour l’agriculture et l’élevage. Comme dans les autres villages, il sera possible de cultiver et de récolter dans les jardins à côté des maisons. À chacun d’entre vous a été attribuée une parcelle de douze ares (1 200 m²). L’agriculture sera également possible sur des terrains plus vastes adaptés, y compris les pâturages et les terres arables. Le chômage dans le Karabagh et le Zenguézour oriental ne doit pas exister. La priorité absolue est de fournir des emplois aux habitants.

Il existe des opportunités de développement agricole moderne. Des parcs agricoles seront créés et des conditions seront aménagées pour les semis, les récoltes et l’élevage. Dans de nombreux villages libérés, des habitants travaillent déjà dans l’agriculture, l’élevage, l’apiculture, les vergers et les vignobles. Les environs de ce village doivent être aussi beaux que le village lui même. Vous y contribuerez, et l’État apportera son soutien total.

Les terres ici sont fertiles — très bonnes ! Les sols du Karabagh sont noirs, très fertiles, mais l’ennemi les a occupés et dévastés. Ils ont tout détruit, allant jusqu’à enlever des pierres pour les vendre ailleurs.

Nous avons pris notre revanche sur le champ de bataille, vengeant le sang de nos martyrs, rétablissant la justice et chassant tous les ennemis.

Vous avez enduré de grandes souffrances. J’ai parlé à de nombreux déplacés à plusieurs reprises. Nous avons construit environ cent camps de réfugiés. Les camps de tentes ont été supprimés en 2007. Lorsque j’ai été élu président en 2003, j’ai dit que personne ne resterait en arrière dans les cinq ans. Nous les avons fait disparaître en quatre ans et avons relogé des centaines de milliers de réfugiés, environ 300 000, dans de nouveaux bâtiments.

D’autres voulaient que nous acceptions la situation pacifiquement. J’ai dit : « Soyons pacifiques, mais nous réglerons le problème. » Ils disaient qu’une guerre n’apporterait aucun résultat. Tous les acteurs se sont dressés contre nous, ils étaient du côté de l’Arménie.

Notre peuple a fait preuve d’une volonté immense et n’a pas accepté la situation. Nos enfants ont grandi avec un patriotisme transmis au sein des familles et à l’école. Notre jeunesse a libéré ces territoires au péril de sa vie. De nombreux soldats sont tombé en martyrs dans la première phase, lorsqu’ils ont percé les lignes de défense ici et depuis Fuzouli. Ils vivaient avec le profond désir de retrouver leur terre, il faut un énorme courage pour faire face aux balles.

Les jeunes ne doivent pas s’ennuyer ici — c’est leur patrie, les conditions sont bonnes, et le Karabagh et le Zenguézour oriental deviendront parmi les régions les plus développées au monde. Des villes et des routes seront construites, Zenguilan est désormais accessible en 20 minutes. Le corridor du Zenguézour passera par ici et créera une importante route commerciale.

Dès maintenant, cette région se développera davantage. Des personnes s’y installeront, des enfants naîtront, les familles grandiront, et le travail se poursuivra. Le développement, la vie heureuse et la paix règneront. Personne ne pourra nous opposer quoi que ce soit. Personne ! »

Les habitants ont remercié le président Ilham Aliyev pour l’attention portée et les conditions créées.

Ensuite, a eu lieu la cérémonie de remise des clés.