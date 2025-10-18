l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ACTUALITES OFFICIELLES

Le président Ilham Aliyev reçoit le commandant du Commandement central américain Brad Cooper VIDEO

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 18 octobre le commandant du Commandement central américain, l’amiral Brad Cooper.

L’amiral a transmis ses félicitations au président Ilham Aliyev pour les progrès accomplis dans le programme de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à Washington, en présence du président américain.

Remerciant pour ces félicitations, le chef de l'État a souligné le rôle particulier du président Donald Trump dans cette question. Soulignant que les documents signés à Washington créent de vastes opportunités pour le développement de la région, le président Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'étaient déjà adaptés à une vie en paix.

Lors de l'entretien, l'évolution récente des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis a été saluée et les parties ont également échangé sur les perspectives de la coopération dans les domaines militaire et militaro-technique.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Le président Ilham Aliyev : Les relations du Kazakhstan avec l’Azerbaïdjan sont un exemple de fraternité et de confiance
  • 18.10.2025 [13:11]

Le président Ilham Aliyev : Les relations du Kazakhstan avec l’Azerbaïdjan sont un exemple de fraternité et de confiance

Le bureau administratif de l'ambassade d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège a été inauguré La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a participé à la cérémonie VIDEO
  • 18.10.2025 [11:50]

Le bureau administratif de l'ambassade d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège a été inauguré
La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a participé à la cérémonie VIDEO

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage une publication relative au Jour de la restauration de l’indépendance
  • 18.10.2025 [10:06]

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage une publication relative au Jour de la restauration de l’indépendance

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite la Bibliothèque apostolique du Vatican VIDEO
  • 18.10.2025 [09:51]

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite la Bibliothèque apostolique du Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva prend connaissance des travaux de restauration réalisés dans la basilique Saint-Pierre au Vatican VIDEO
  • 18.10.2025 [09:29]

Mehriban Aliyeva prend connaissance des travaux de restauration réalisés dans la basilique Saint-Pierre au Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise et les membres de sa famille participent à une cérémonie de plantation d’arbre au Vatican VIDEO
  • 18.10.2025 [09:07]

La première vice-présidente azerbaïdjanaise et les membres de sa famille participent à une cérémonie de plantation d’arbre au Vatican VIDEO

Entretien de Mehriban Aliyeva avec la présidente du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican VIDEO
  • 18.10.2025 [00:39]

Entretien de Mehriban Aliyeva avec la présidente du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise rencontre le secrétaire d’Etat du Saint-Siège VIDEO
  • 18.10.2025 [00:17]

La première vice-présidente azerbaïdjanaise rencontre le secrétaire d’Etat du Saint-Siège VIDEO

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva rencontre le pape Léon XIV VIDEO
  • 17.10.2025 [20:39]

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva rencontre le pape Léon XIV VIDEO

VIDÉOS

Le président Ilham Aliyev reçoit le commandant du Commandement central américain Brad Cooper VIDEO

Le président turc félicite l’Azerbaïdjan à l’occasion du Jour de la restauration de l’indépendance

  • 18.10.2025 [21:46]

L'Azerbaïdjan et les États-Unis discutent de nouvelles perspectives de la coopération militaire

  • 18.10.2025 [20:21]
Le président Ilham Aliyev reçoit le commandant du Commandement central américain Brad Cooper VIDEO

Le président Ilham Aliyev reçoit le commandant du Commandement central américain Brad Cooper VIDEO

La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Suisse

  • 18.10.2025 [18:47]

Maroc : Coup d'envoi de la 9e édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA

  • 18.10.2025 [17:39]

Le ministère turc des Affaires étrangères félicite l'Azerbaïdjan

  • 18.10.2025 [15:56]

Le président Ilham Aliyev : Les relations du Kazakhstan avec l’Azerbaïdjan sont un exemple de fraternité et de confiance

  • 18.10.2025 [13:11]

La deuxième réunion du Conseil suprême interétatique Azerbaïdjan-Kazakhstan se tiendra à Astana

  • 18.10.2025 [12:25]

Le président azerbaïdjanais : La coopération en matière d’investissement avec le Kazakhstan se renforce

  • 18.10.2025 [12:19]

Le président Ilham Aliyev : Les relations politiques entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont caractérisées par une confiance mutuelle

  • 18.10.2025 [12:13]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 18.10.2025 [12:07]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa diminution

  • 18.10.2025 [12:04]
Le bureau administratif de l'ambassade d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège a été inauguré La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a participé à la cérémonie VIDEO

Le bureau administratif de l'ambassade d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège a été inauguré
La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a participé à la cérémonie VIDEO

Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 91 dollars

  • 18.10.2025 [11:17]

Cérémonie de présentation de nouveaux manuels de français à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan

  • 18.10.2025 [10:46]

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage une publication relative au Jour de la restauration de l’indépendance

  • 18.10.2025 [10:06]
La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite la Bibliothèque apostolique du Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite la Bibliothèque apostolique du Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva prend connaissance des travaux de restauration réalisés dans la basilique Saint-Pierre au Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva prend connaissance des travaux de restauration réalisés dans la basilique Saint-Pierre au Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise et les membres de sa famille participent à une cérémonie de plantation d’arbre au Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise et les membres de sa famille participent à une cérémonie de plantation d’arbre au Vatican VIDEO

Entretien de Mehriban Aliyeva avec la présidente du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican VIDEO

Entretien de Mehriban Aliyeva avec la présidente du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise rencontre le secrétaire d’Etat du Saint-Siège VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise rencontre le secrétaire d’Etat du Saint-Siège VIDEO

Le tribunal examine les appels des citoyens arméniens visant la souveraineté de l’Azerbaïdjan ainsi que d’autres informations de nature criminelle

  • 17.10.2025 [21:17]
La première vice-présidente Mehriban Aliyeva rencontre le pape Léon XIV VIDEO

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva rencontre le pape Léon XIV VIDEO

Le volume des exportations azerbaïdjanaises de polyéthylène rendu public

  • 17.10.2025 [20:12]

Des centaines de millions de pauvres dans le monde sont exposés aux chocs climatiques

  • 17.10.2025 [19:36]

Bassirou Diomaye Faye reçoit le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye

  • 17.10.2025 [19:17]

L’Allemagne considère la Türkiye comme un « partenaire stratégique »

  • 17.10.2025 [18:19]

L’ICESCO plaide pour des politiques globales de protection des enfants contre l’addiction numérique et la violence en ligne

  • 17.10.2025 [18:05]

France : l’ONU dénonce des violations « graves et systématiques » des droits des enfants migrants non accompagnés

  • 17.10.2025 [17:06]
Dr. Salim M. Al-Malik : Le patrimoine, la culture et l'identité de Choucha et de tout l'Azerbaïdjan doivent être préservés pour leur valeur VIDEO

Dr. Salim M. Al-Malik : Le patrimoine, la culture et l'identité de Choucha et de tout l'Azerbaïdjan doivent être préservés pour leur valeur VIDEO

Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan promeut, au niveau international, des relations harmonieuses entre les différentes cultures

  • 17.10.2025 [16:30]

Le taux d’inflation annuel en hausse à 2,2% dans la zone euro

  • 17.10.2025 [16:14]

Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan a été depuis toujours un lieu unique où différentes civilisations se rencontrent

  • 17.10.2025 [15:56]

Le président Aliyev : Le Conseil culturel asiatique de l’ICAPP est une plateforme importante pour faire ressortir le potentiel de dialogue interculturel du continent

  • 17.10.2025 [15:31]

Le prix de l’or enregistre une hausse de 74 dollars

  • 17.10.2025 [15:06]

L’Azerbaïdjan a augmenté ses revenus issus de l’exportation de méthanol

  • 17.10.2025 [14:36]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 17.10.2025 [13:58]

L’Accord de partenariat économique global entre l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis est ratifié

  • 17.10.2025 [12:44]

La TURKPA et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie discutent des perspectives de leur coopération

  • 17.10.2025 [12:06]

Les exportations azerbaïdjanaises de coke de pétrole en diminution

  • 17.10.2025 [11:48]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse

  • 17.10.2025 [11:14]
Le président Aliyev partage une publication à l’occasion de la Journée de la ville de Fuzouli VIDEO

Le président Aliyev partage une publication à l’occasion de la Journée de la ville de Fuzouli VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise prend connaissance des travaux de restauration à la basilique Saint-Paul au Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise prend connaissance des travaux de restauration à la basilique Saint-Paul au Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva rencontre l’archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs au Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva rencontre l’archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs au Vatican VIDEO

Cérémonie de lancement du projet de restauration des catacombes Commodilla au VaticanLa première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva participe à la cérémonie d’inauguration VIDEO

Cérémonie de lancement du projet de restauration des catacombes Commodilla au Vatican
La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva participe à la cérémonie d’inauguration VIDEO

Examen par le tribunal des dommages économiques et environnementaux causés par l’occupation arménienne des territoires azerbaïdjanais VIDEO

Examen par le tribunal des dommages économiques et environnementaux causés par l’occupation arménienne des territoires azerbaïdjanais VIDEO

Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale

  • 16.10.2025 [20:35]

Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan

  • 16.10.2025 [20:20]

L'Azerbaïdjan et Israël discutent des perspectives de la coopération dans le domaine de la santé

  • 16.10.2025 [19:59]

Des médecins azerbaïdjanais et chinois réalisent une intervention assistée par robot

  • 16.10.2025 [19:29]

Ministère de la Défense : Les préparatifs d’un défilé militaire dédié au Jour de la Victoire sont lancés

  • 16.10.2025 [18:37]

L'Azerbaïdjan conclut un accord avec l'Ouganda et la Somalie sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques

  • 16.10.2025 [17:15]
Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 16.10.2025 [14:12]
La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l'alimentation et le 80e anniversaire de la FAO

  • 16.10.2025 [12:19]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse

  • 16.10.2025 [12:04]

OMM : Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont augmenté d’un montant record en 2024

  • 16.10.2025 [11:25]

Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur hausse sur les bourses

  • 16.10.2025 [10:48]

Les travaux du IIIe Forum urbain national d'Azerbaïdjan se poursuivent avec un panel

  • 16.10.2025 [10:32]

Un séminaire pour les directeurs et journalistes des agences de presse de la CEI s'ouvre à Moscou

  • 15.10.2025 [20:50]

La coopération entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas au menu des discussions

  • 15.10.2025 [20:25]

L’assistant du président azerbaïdjanais Hikmet Hadjiyev rencontre le conseiller du chancelier allemand Günter Sautter

  • 15.10.2025 [20:16]

L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des perspectives de leur coopération

  • 15.10.2025 [19:27]

L’Allemagne va déployer des avions de combat Eurofighter en Pologne pour protéger le flanc est de l’OTAN

  • 15.10.2025 [19:00]

L’accord de coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Azerbaïdjan et le Brésil est approuvé

  • 15.10.2025 [18:17]

La Bosnie-Herzégovine se trouve aux portes de l'Union européenne, selon Ursula von der Leyen

  • 15.10.2025 [18:04]

Pourquoi plus de 670 millions de personnes souffrent-elles de la faim ?

  • 15.10.2025 [17:41]
Le président de la République reçoit la présidente en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

Le président de la République reçoit la présidente en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

France: Macron menace de dissolution en cas d’adoption d’une motion de censure contre le gouvernement

  • 15.10.2025 [16:48]

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre la présidente en exercice de l’OSCE

  • 15.10.2025 [16:28]

Ilham Aliyev : La décision de tenir à Bakou la 13e session du Forum urbain mondial témoigne de la contribution de l’Azerbaïdjan aux processus internationaux d’urbanisme

  • 15.10.2025 [16:06]

Le prix de l’or enregistre une hausse de plus de 44 dollars

  • 15.10.2025 [15:56]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 15.10.2025 [15:14]

Le président Ilham Aliyev : L’organisation à Khankendi du 3e Forum urbain national revêt une signification particulière

  • 15.10.2025 [14:59]

Le président Aliyev : L’urbanisme constitue l’une des priorités de la stratégie nationale de développement de l’Azerbaïdjan

  • 15.10.2025 [14:36]

La 3e édition du Forum urbain national démarre à Khankendi

  • 15.10.2025 [12:53]

Le nouveau secrétaire général de la TURKPA prend ses fonctions

  • 15.10.2025 [12:06]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en chute de plus de 3 pour cent

  • 15.10.2025 [11:46]

Berlin : Le Centre culturel azerbaïdjanais accueille l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature »

  • 15.10.2025 [11:27]
Le procès de Ruben Vardanyan se poursuit par des témoignages VIDEO

Le procès de Ruben Vardanyan se poursuit par des témoignages VIDEO

Le nombre de la population azerbaïdjanaise rendu public

  • 14.10.2025 [21:04]

Cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire conjoint « Unité – 2025 »

  • 14.10.2025 [20:34]

Signature d'un protocole de coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan

  • 14.10.2025 [19:54]

Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc se déplacent à Lahore

  • 14.10.2025 [19:07]

Visite de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan

  • 14.10.2025 [18:13]

Climate Focus : 8,1 millions d'hectares de forêts ont été détruits de manière définitive dans le monde

  • 14.10.2025 [17:34]

Les délégations azerbaïdjanaise, iranienne et russe inspectent les infrastructures du corridor international de transport Nord-Sud à Astara

  • 14.10.2025 [17:16]

Le Groupe de Minsk de l’OSCE cessera officiellement ses activités en décembre

  • 14.10.2025 [16:16]

Abou Dhabi : le Maroc lance la première Stratégie Nationale pour la Conservation des Rapaces

  • 14.10.2025 [15:46]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 14.10.2025 [15:15]

Déclaration d'Islamabad adoptée à l'issue de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye

  • 14.10.2025 [14:38]

 Le président Aliyev : L’accroissement d’année en année de l’importance du salon « Rebuild Karabakh » suscite la satisfaction

  • 14.10.2025 [14:03]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en légère baisse sur les bourses

  • 14.10.2025 [13:11]

Bakou accueiile la 30ème édition de la Semaine de la construction caspienne

  • 14.10.2025 [13:00]