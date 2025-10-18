Le président Ilham Aliyev reçoit le commandant du Commandement central américain Brad Cooper VIDEO

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 18 octobre le commandant du Commandement central américain, l’amiral Brad Cooper.

L’amiral a transmis ses félicitations au président Ilham Aliyev pour les progrès accomplis dans le programme de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à Washington, en présence du président américain.

Remerciant pour ces félicitations, le chef de l'État a souligné le rôle particulier du président Donald Trump dans cette question. Soulignant que les documents signés à Washington créent de vastes opportunités pour le développement de la région, le président Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'étaient déjà adaptés à une vie en paix.

Lors de l'entretien, l'évolution récente des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis a été saluée et les parties ont également échangé sur les perspectives de la coopération dans les domaines militaire et militaro-technique.