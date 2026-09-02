Le président Ilham Aliyev reçoit le nouveau coordonnateur résident des Nations Unies en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 2 septembre, le nouveau coordonnateur résident des Nations Unies (ONU) en Azerbaïdjan, Dmytro Shlapachenko.

Dmytro Shlapachenko a présenté ses lettres de créance au chef de l’État.

Évoquant les relations entre l’Azerbaïdjan et les Nations Unies, le président Ilham Aliyev a souligné que de grandes manifestations de l’ONU, telles que la COP29 et le Forum urbain mondial avaient déjà été organisées en Azerbaïdjan. Il a également indiqué que, cette année, le Forum sur le dialogue interculturel serait organisé conjointement avec l’Alliance des civilisations des Nations Unies.

Dmytro Shlapachenko a souligné que l’Azerbaïdjan était un partenaire important des Nations Unies et qu’en tant qu’État de taille moyenne, il accueillait d’importantes manifestations internationales de l’ONU. Il a notamment rappelé la tenue à Bakou de la COP et du Forum urbain mondial. Il a également évoqué la 4ème Conférence internationale sur le déminage humanitaire, organisée le même jour à Bakou sous le thème « Déminage humanitaire pour la reconstruction urbaine : définir des normes d’excellence pour des établissements sûrs », ainsi que la Semaine du climat des Nations Unies qui se tiendra en Azerbaïdjan.

Dmytro Shlapachenko a salué le soutien apporté par l’Azerbaïdjan aux activités des organismes compétents des Nations Unies.

Il a déclaré que les Nations Unies étaient prêtes à apporter leur expertise au programme de développement actuellement mis en œuvre par l’Azerbaïdjan. À cet égard, il a souligné l’importance des vastes travaux de reconstruction menés dans le Garabagh et le Zenguézour oriental dans la période post-conflit.

Évoquant le problème des mines, Dmytro Shlapachenko a déclaré que les Nations Unies étaient prêtes à soutenir l’Azerbaïdjan dans ce domaine et à partager leur expérience.

Le président Ilham Aliyev a, à son tour, évoqué les vastes travaux de reconstruction et de construction menés dans les territoires libérés de l’occupation et a souligné l’ampleur du problème des mines auquel l’Azerbaïdjan est confronté. Il a relevé que, malgré les entraves que les mines représentent pour les travaux de reconstruction, l’Azerbaïdjan poursuivait résolument ses activités de déminage.

Dmytro Shlapachenko a indiqué qu’il se rendrait prochainement au Garabagh. Il a également annoncé qu’une grande manifestation serait organisée à l’Université du Garabagh à l’occasion de la Journée des Nations Unies.

Les discussions ont également porté sur les questions écologiques telles que l’amélioration de l’environnement des cours d’eau transfrontaliers dans le Caucase du Sud et le suivi en la matière, ainsi que la baisse du niveau des eaux de la mer Caspienne.