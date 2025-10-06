Le président Ilham Aliyev reçoit le secrétaire général de l'Organisation des États turciques à Guébélé VIDEO

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu lundi le secrétaire général de l'Organisation des États turciques Koubanytchbek Omuraliev, à Guébélé.

Les rencontres entre le chef de l'État et le secrétaire général ont été évoquées avec satisfaction.

Le secrétaire général Koubanytchbek Omuraliev a félicité le président Ilham Aliyev pour les résultats obtenus à Washington, en présence du président des États-Unis, Donald Trump, concernant le programme de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Le chef de l'État a remercié pour les félicitations.

Koubanytchbek Omuraliev a exprimé ses remerciements au président Ilham Aliyev pour le soutien apporté par l'Azerbaïdjan afin de renforcer le prestige international de l'Organisation des États turciques et la coopération entre les pays membres et observateurs.

Il a été souligné lors de l’entretien que le 12e Sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation des États turciques, prévu à Guébélé, serait consacré à la paix et à la sécurité régionales, et que les questions d'actualité de l'organisation y seront abordées.

Le chef de l'État Ilham Aliyev s'est dit convaincu que ce sommet contribuerait à renforcer l'amitié, la solidarité et le partenariat au sein du monde turcique.

Les parties ont également échangé sur les perspectives de la coopération avec l'organisation.