Le président Ilham Aliyev remercie Donald Trump pour le mémorandum relatif à la prolongation de la suspension de l’amendement 907 à la Loi sur le soutien à la liberté

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a partagé sur ses comptes sur les réseaux sociaux une publication concernant le mémorandum relatif à la prolongation de la suspension de l’application de l’amendement 907 à la Loi sur le soutien à la liberté.

« Honorable président Donald Trump,

Je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements pour m’avoir envoyé, en guise de cadeau commémoratif, le mémorandum relatif à la prolongation de la suspension de l’application de l’amendement 907 à la Loi sur le soutien à la liberté, accompagné de votre dédicace personnelle et de vos paroles agréables. J’apprécie profondément ce geste attentionné et le considère avec le plus grand respect », lit-on dans la publication.