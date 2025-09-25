Le président Ilham Aliyev remercie Donald Trump pour son soutien au processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie
Bakou, 25 septembre, AZERTAC
« Les accords obtenus lors de ma visite aux États-Unis en août revêtent une importance historique », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Ilham Aliyev a remercié le président américain Donald Trump d'avoir ouvert une nouvelle page dans les relations entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis, d'avoir pris la décision de porter ces relations au niveau du partenariat stratégique, et pour son soutien au processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l’Arménie.
