Le président Ilham Aliyev remercie Vladimir Poutine de suivre personnellement l’affaire liée au crash de l’avion de la compagnie AZAL

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a remercié son homologue russe Vladimir Poutine de suivre personnellement l’affaire liée au crash de l’avion de ligne de la compagnie aérienne AZAL.

« Je voudrais vous remercier de suivre personnellement cette affaire. Vous suivez personnellement le déroulement de l’enquête, et nous n’avions aucun doute qu’elle examinerait tout de manière objective. C’est pourquoi je voudrais une fois de plus vous exprimer ma reconnaissance pour avoir jugé nécessaire de mettre en lumière cette question lors de notre rencontre », a dit le chef de l’Etat azerbaïdjanais.