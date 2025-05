Le président Ilham Aliyev rencontre le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont rencontré le 3 mai le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie.

Lors de la conversation, les visites en Azerbaïdjan du patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, ainsi que ses rencontres avec le chef de l'État et la première dame d’Azerbaïdjan, ont été évoquées avec satisfaction.

Le climat de multiculturalisme régnant en Azerbaïdjan a été évoqué, il a été souligné que des représentants de différentes religions vivent ensemble en paix et en harmonie dans le pays. À ce titre, l’attention particulière et les soins envers la communauté chrétienne orthodoxe ont été abordés, il a été souligné que ses membres sont également dignement représentés dans la vie sociopolitique et culturelle du pays. Il a été indiqué que la garantie de la tolérance religieuse constitue non seulement l’une des priorités de la politique d’État, mais aussi un mode de vie qui existe depuis de longues années chez le peuple azerbaïdjanais.

Ensuite, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a remis l’ordre de Sainte Princesse Olga de premier degré de l’Église orthodoxe russe à Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

Il est à noter que la première dame d’Azerbaïdjan a été décorée de cet ordre par décret du patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie en reconnaissance de sa contribution à la préservation des valeurs traditionnelles au sein de la société.

La première dame Mehriban Aliyeva a exprimé sa reconnaissance pour l’attention.