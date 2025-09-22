Le président Ilham Aliyev rencontre le PDG de Brookfield Asset Management à New York VIDEO

New York, 22 septembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 22 septembre, à New York, Bruce Flatt, PDG de la société Brookfield Asset Management, un leader mondial de la gestion d'actifs alternatifs.

Lors de sa visite en Azerbaïdjan en 2023, Bruce Flatt s’est dit profondément impressionné par les réalisations économiques et les processus de développement observés en Azerbaïdjan. Il a souligné que la coopération fructueuse de son entreprise avec le Fonds pétrolier national de la République d’Azerbaïdjan ne cessait de s’élargir.

Bruce Flatt a présenté ses félicitations pour les résultats obtenus à Washington concernant la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en précisant que cela créait à la fois de belles opportunités pour approfondir la coopération économique dans la région.

Exprimant sa satisfaction quant au développement fructueux des relations établies entre l’Azerbaïdjan et la société Brookfield Asset Management, le président Ilham Aliyev a souligné que cela ouvrait de larges perspectives pour le développement stratégique à long terme de la coopération.

Au cours de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les opportunités de l’Azerbaïdjan en matière d’énergies renouvelables ainsi que sur les perspectives de transformation du pays en un centre énergétique régional.