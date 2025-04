Le président Ilham Aliyev rencontre le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze à Antalya MIS A JOUR VIDEO

Antalya, 11 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rencontré, vendredi 11 avril, le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze à Antalya.

Il a été indiqué lors de la rencontre que l'amitié et le partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie revêtaient un caractère historique.

Rappelant sa visite de travail en Azerbaïdjan en janvier et ses rencontres avec le président Ilham Aliyev, le Premier ministre géorgien a évoqué l'élargissement de la coopération entre les deux pays dans les domaines économique, commercial, culturel et autres, ainsi que le travail effectué pour mettre en œuvre les tâches confiées aux organismes compétents.

Irakli Kobakhidze a indiqué que les opinions exprimées par le président Ilham Aliyev lors du forum international à l'Université ADA quelques jours avant concernant les relations bilatérales avaient suscité un grand intérêt en Géorgie.

Ilham Aliyev a évoqué l'importance de l'unité et de la solidarité entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans le monde turbulent d’aujourd’hui, et a déclaré l'importance de la résolution des problèmes régionaux dans la région du Caucase du Sud par les pays de la région.

Les discussions ont également porté sur d’autres questions d’intérêt mutuel.