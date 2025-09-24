Le président Ilham Aliyev s’entretient avec le PDG d’Ares Management Michael Arougheti MIS A JOUR VIDEO

New York, 24 septembre, AZERTAC

Mercredi 24 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu à New York avec le cofondateur et PDG de la société d'investissement mondiale Ares Management, Michael Arougheti.

Au cours de l’entretien, l’accent a été mis sur l’importance de la coopération avec la société Ares Management pour le développement durable du marché financier de l’Azerbaïdjan et la promotion de l’afflux d’investissements étrangers dans le pays.

Le président Ilham Aliyev a souligné que les partenariats établis dans ce domaine, et en particulier les initiatives conjointes dans le secteur des investissements alternatifs, pourraient contribuer aux objectifs économiques de l’Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les perspectives d’élargissement de la coopération fructueuse existant depuis 2017 entre le Fonds pétrolier national de la République d’Azerbaïdjan et Ares Management, ainsi que sur le potentiel de futurs projets d’investissement dans les domaines des infrastructures durables, de la logistique, de l’immobilier, de l’éducation et des énergies vertes.

Michael Arougheti a salué la politique de développement durable de l’Azerbaïdjan ainsi que le climat favorable créé pour les investisseurs institutionnels dans le pays, soulignant que cela ouvrait de vastes perspectives pour des partenariats internationaux. Il a fait savoir que son entreprise était intéressée par l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines de l’énergie verte, de la logistique et des infrastructures sociales.

Il convient de noter que la société Ares Management, fondée en 1997 par Michael Arougheti et ses associés, gère aujourd’hui près de 600 milliards de dollars d’actifs.