Le président Ilham Aliyev souligné le soutien constant du Kazakhstan à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a souligné le soutien constant du Kazakhstan à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

S’exprimant lors de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan, le président Ilham Aliyev a déclaré : « Pendant de nombreuses années, alors que nos terres étaient sous occupation, le Kazakhstan a constamment exprimé son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Tant sur le plan bilatéral que par les documents signés, ainsi que par la position du Kazakhstan au sein des organisations internationales, nous avons toujours ressenti ce soutien, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. »