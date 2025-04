Le président Ilham Aliyev souligne, lors du forum international à l’Université ADA, l'attitude de la Commission européenne envers l’Azerbaïdjan

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Dans son discours lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA, le président Ilham Aliyev a souligné l’attitude de la Commission européenne envers l’Azerbaïdjan.

« Alors, à la Commission européenne, ils devraient retirer leurs lunettes et regarder le monde d'un œil réaliste, et apprécier des pays comme l'Azerbaïdjan, ne pas essayer de diviser le Caucase entre leurs favoris et ceux qu'ils n'aiment pas, et se comporter comme de bons partenaires », a affirmé le chef de l’Etat.