Le président irakien informé des travaux de construction dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation

Bakou, 7 mai, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Irak, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a été reçu mercredi par le président irakien Abdul Latif Jamal Rashid.

Le développement des relations d’amitié et de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Irak a été salué lors de l’entretien, et l'état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel ont fait l’objet de discussions.

Djeyhoun Baïramov s’est dit convaincu que les visites de haut niveau et le dialogue politique intensif entre les deux pays contribueraient de manière significative à l'avancement de la coopération dans les domaines politique, économique, commercial, énergétique, des investissements, des transports, de l'éducation, de la culture, du tourisme et d'autres domaines.

Les parties ont également échangé sur l'augmentation des échanges commerciaux, la promotion des investissements mutuels, le renforcement des contacts entre les milieux d'affaires et le développement des relations touristiques, soulignant que ces domaines joueraient un rôle important dans le développement futur des relations.

Le président irakien Abdul Latif Jamal Rashid a été informé des nouvelles réalités apparues dans la région au cours de la période post-conflit, des travaux de restauration et de reconstruction menés dans les territoires libérés de l’occupation, de la lutte contre la menace des mines et de l’agenda de paix régional.

Le président Abdul Latif Jamal Rashid a rappelé avec satisfaction ses rencontres avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en marge de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) tenue à Bakou, ainsi que du Forum économique de Davos, ayant évoqué l'importance de ces contacts de haut niveau et transmis ses salutations à son homologue azerbaïdjanais.

À l'issue de la rencontre, l'importance de renforcer les efforts visant à développer en permanence les relations amicales entre l'Azerbaïdjan et l'Irak fondées sur le respect mutuel et des valeurs communes a été évoquée.

Les discussions ont également porté sur d’autres questions bilatérales et régionales d’intérêt mutuel.