Le président iranien : Le Karabagh fait partie intégrante de l’Azerbaïdjan et nous respectons cela

Bakou, 28 avril, AZERTAC

« Nous reconnaissons le droit de l'Azerbaïdjan et du cher peuple azerbaïdjanais au Karabagh et aux autres territoires que l'Azerbaïdjan doit posséder. Nous croyons que le Karabagh est une partie intégrante de l'Azerbaïdjan, et nous le respectons », a dit le président iranien Massoud Pezeshkian, lors de la une réunion en format élargi avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Bien sûr, notre présence ici nous permettra de renforcer nos relations et notre unité », a ajouté le président iranien.