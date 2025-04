Le président Kavelashvili : La coopération azerbaïdjano-géorgienne en matière de protection des intérêts communs sont intensifiée

Bakou, 16 avril, AZERTAC

« Malheureusement, ces derniers temps, nos pays sont devenus à plusieurs reprises l’objet de deux poids deux mesures et d’ingérence dans les affaires intérieures de forces étrangères. Malgré de nombreux efforts, nous éliminons résolument ces menaces et assurons la sécurité et la stabilité de la région », a souligné le président géorgien Mikhaïl Kavelashvili dans sa déclaration conjointe à la presse avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Il est impossible pour un pays tiers ou une organisation de savoir mieux que nous ce qui est le mieux pour nos peuples. Je suis ravi que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie en matière de défense des intérêts communs se soit intensifiée », a dit le président Kavelashvili.