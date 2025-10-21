Le président kazakh évoque la contribution d’Ilham Aliyev au développement des relations bilatérales

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a évoqué la contribution du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au développement des relations bilatérales.

«Honorable Ilham Heydar oglou, le niveau élevé actuel des relations entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan a été atteint avant tout grâce à votre contribution personnelle. J’apprécie hautement votre soutien constant et l’attention que vous accordez à cette question », a souligné le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev lors de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Kazakhstan-Azerbaïdjan.

Kassym-Jomart Tokaïev a également souligné que toutes les réalisations marquantes de l’Azerbaïdjan moderne sont indissociablement liées au leadership fondateur et fort du Président Ilham Aliyev.