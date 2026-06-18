Le président kazakh reçoit les présidents des Cours suprêmes des pays membres de l’Organisation des Etats turciques

Astana, 18 juin, AZERTAC

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a reçu les présidents des Cours suprêmes des pays de l'Organisation des États turciques, qui sont en visite dans le pays pour participer à la deuxième conférence spécialisée.

Inam Karimov, président de la Cour suprême d'Azerbaïdjan, ainsi que ses homologues kirghiz, turc et ouzbek ont assisté à cette rencontre.

Saluant les invités, le président Tokaïev a souligné le rôle particulier de la Cour suprême dans le développement de la coopération multilatérale, abordant le renforcement constant de la coopération entre les États dans le domaine judiciaire. Il a fait savoir qu’un système judiciaire efficace était essentiel au progrès de tout pays civilisé et a souligné que l'approfondissement des relations entre les Cours suprêmes répondait pleinement aux intérêts communs des peuples frères.

Le président kazakh a ajouté que les questions liées à la numérisation du système judiciaire et à la protection des investisseurs seraient abordées lors de la conférence qui se tiendra au Turkestan. Le président s'est dit convaincu que cet échange de vues donnerait une impulsion significative au développement de l'organisation et a fait savoir que le Kazakhstan était prêt à soutenir toutes les initiatives constructives dans le cadre de l’Organisation des Etats turciques.