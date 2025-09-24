Le président Lee Jae Myung demande le soutien de l'ONU pour assurer la paix sur la péninsule coréenne

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le président Lee Jae Myung a rencontré ce mardi le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, et a demandé le soutien de l'ONU pour la vision de la Corée du Sud consistant à réaliser la dénucléarisation de la Corée du Nord à travers le dialogue, a fait savoir le bureau présidentiel, indique l’agence de presse Yonhap.

La réunion a eu lieu en marge de l'Assemblée générale de l'ONU après que Lee a présenté une initiative de dialogue centrée sur les «échanges», la «normalisation» et la «dénucléarisation» (E.N.D.) pour mettre fin à la confrontation et ouvrir une nouvelle ère de paix sur la péninsule coréenne.

«Le président Lee a indiqué que la paix et la sécurité sur la péninsule coréenne étaient directement liées à la paix et la sécurité internationales, et a demandé le soutien de l'ONU pour que les deux Corées puissent surmonter les conflits et les confrontations, et se diriger vers le dialogue et la coopération», a indiqué le bureau présidentiel dans un communiqué.

Guterres a loué la politique envers la Corée du Nord de l'administration Lee, en la qualifiant d'approche sage et a promis un soutien actif de l'ONU en s'engageant à continuer à renforcer la coopération avec Séoul, selon le bureau présidentiel. Durant la rencontre, Lee a exprimé son soutien au programme de réforme de l'ONU proposé par Guterres et a promis que la Corée du Sud joue un rôle pour aider l'organisation à devenir un organe plus efficace, a indiqué le bureau.

Il a également dit que la Corée du Sud, qui est passée de bénéficiaire à donateur avec le soutien de l'ONU, jouerait un plus grand rôle dans la réponse aux défis mondiaux. Guterres a indiqué que la Corée du Sud a fait des contributions importantes en offrant une voix sage et équilibrée à l'ONU et a décrit le pays comme un «partenaire de confiance» dans l'aide humanitaire en réalisant les Objectifs de développement durable (ODD), les droits de l'Homme et les réponses aux questions importantes concernant notamment Gaza et l'Ukraine, a-t-il noté.