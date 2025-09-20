Le président Paul Kagame : Il existe de nombreuses similitudes entre le Rwanda et l’Azerbaïdjan

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

« Il existe également de nombreuses similitudes entre le Rwanda et l’Azerbaïdjan. Je pense que nous pouvons nous appuyer sur ces similitudes afin de renforcer notre coopération et notre développement », a souligné le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, dans sa déclaration à la presse avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Nous serons guidés par les nombreuses visites, les efforts, les discussions et la compréhension mutuelle qui ont déjà eu lieu. Grâce aux divers échanges déjà réalisés entre les responsables de votre gouvernement et les nôtres, qui se sont rendus à Bakou, beaucoup a été appris quant à ce qui peut être accompli à travers cette coopération. Nous souhaitons poursuivre ces efforts, leur donner un nouvel élan et veiller à ce que cette coopération soit fructueuse pour nous tous », a ajouté le président rwandais.