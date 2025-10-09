Le président Poutine : La cause de la catastrophe de l’avion de la compagnie AZAL est liée à plusieurs circonstances

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le président russe Vladimir Poutine a nommé, lors de son entretien avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, un certain nombre de circonstances ayant conduit au crash de l’avion de la compagnie aérienne AZAL.

Le chef de l’État a dit : « La première consiste dans le fait que dans le ciel il y avait justement un drone ukrainien. Nous observions à la fois trois drones ayant franchi la frontière de la Fédération de Russie dans la nuit précédant la tragédie. La deuxième raison consiste dans des dysfonctionnements techniques du système de défense antiaérienne de la Russie. »

Selon lui, les deux missiles tirés n’ont pas touché directement l’avion – si cela s’était produit, l’avion se serait écrasé sur place.

Il a souligné que l’atteinte ne s’est pas produite par les éléments de combat explosifs, mais très probablement par les débris mêmes des missiles.