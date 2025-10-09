Le président russe : La Russie apporte toute son aide à l’enquête sur les causes du crash de l’avion de la compagnie AZAL
Bakou, 9 octobre, AZERTAC
« La Russie apporte toute son aide à l’enquête sur les causes du crash de l’avion de la compagnie aérienne AZAL », a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de son entretien avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Douchanbé.
« Comme convenu, nous apportons bien sûr toute notre aide à l’enquête. Celle-ci touche à sa fin », a-t-il indiqué.
