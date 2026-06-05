Le président russe : La Russie et l’Azerbaïdjan mènent des négociations sur plusieurs domaines concrets, notamment dans le secteur de l’énergie

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« La Russie et l’Azerbaïdjan poursuivent leurs négociations sur plusieurs domaines concrets, notamment dans le secteur de l’énergie », a affirmé le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en réponse à une question de Vugar Aliyev, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, lors de sa rencontre avec les représentants des agences de presse internationales dans le cadre du 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

« Nous menons des négociations sur toute une série de domaines concrets. Il est encore prématuré d’en parler. Cela concerne avant tout le secteur de l’énergie. Nous rencontrerons le président Aliyev et nous discuterons certainement de toutes ces questions », a souligné le président Poutine.

Il a également indiqué que « les relations entre les deux pays continuent de se développer dans un esprit très positif ».