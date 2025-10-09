Le président russe espère que les relations avec l’Azerbaïdjan se poursuivront dans l’esprit d’alliance

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Lors de sa rencontre avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Douchanbé, le président russe Vladimir Poutine a dit espérer que les relations entre Moscou et Bakou se poursuivraient dans l’esprit d’alliance.

Le leader russe a déclaré : « J’espère que cette coopération ne sera pas seulement rétablie, mais se poursuivra dans l’esprit de nos relations, dans l’esprit de notre alliance. Nous n’oublions jamais cela, nous nous souvenons de ce traité qui a été signé il n’y a pas si longtemps, et de notre côté nous ferons tout pour mettre en œuvre toutes ses dispositions principales ».