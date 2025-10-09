Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le président russe Vladimir Poutine a souligné le haut niveau des liens humanitaires entre la Russie et l’Azerbaïdjan.

Lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Douchanbé, le chef de l’État russe a déclaré : « Grâce à votre attention portée à ce sujet, nos liens humanitaires ont toujours été à un niveau élevé ».

Il a souligné que Moscou, de son côté, ferait tout pour maintenir cette dynamique.