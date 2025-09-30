Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais discutent de la sécurité régionale

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le président Lee Jae Myung a tenu ce mardi un sommet avec le Premier ministre japonais sortant Shigeru Ishiba à Busan, dans le sud-est du pays, et ils ont convenu de travailler ensemble pour résoudre les défis sociaux auxquels leurs deux pays sont confrontés, selon Yonhap.

Cette réunion a eu lieu environ un mois après la visite à Tokyo de Lee. Ce dernier avait justement proposé à cette occasion que leur rencontre suivante en Corée du Sud se fasse hors de Séoul.

Au cours de ce qui était leur troisième sommet, Lee a fait part de son souhait de voir les deux pays voisins travailler ensemble pour faire face aux grands défis que Tokyo et Séoul ont en commun, tels que la sur-concentration de la population dans la région de la capitale. Il a dit aussi espérer que les dirigeants des deux pays continueront de se rencontrer fréquemment pour que perdure ladite «diplomatie de la navette».

«J'espère que les deux pays pourront bâtir une relation très étroite qui permette d'échanger non seulement au sujet de questions sociales mais aussi de questions économiques et sécuritaires, et nous donne même une compréhension émotionnelle», a déclaré Lee dans son discours d'ouverture. «J'espère aussi que le sommet d'aujourd'hui servira de pierre angulaire pour créer un nouveau chapitre dans les relations Corée-Japon.»

Ishiba a répondu que c'était un important symbole pour lui que de conclure son engagement diplomatique en tant que Premier ministre avec un sommet avec Lee.

«J'espère que la Corée et le Japon pourront travailler étroitement ensemble, maintenir des échanges fréquents et réaliser des résultats tangibles avec la diplomatie de la navette», a-t-il déclaré.

Il a également fait part de son souhait de voir les deux pays partager leurs expériences pour résoudre des défis communs comme le déclin démographique, la faible natalité, la concentration de la population dans la région de la capitale, ainsi que la faible autosuffisance alimentaire et énergétique. Il a par ailleurs suggéré de relancer le Comité de coopération bilatérale sur les sciences et technologies.

Avant le sommet, Ishiba s'est recueilli devant la tombe de Lee Soo-hyun, un étudiant sud-coréen qui est devenu un symbole des relations amicales entre les deux pays pour s'être sacrifié en tentant de sauver un Japonais qui était tombé sur une voie de métro à Tokyo en 2001. C'était la première fois qu'un Premier ministre japonais en exercice visitait cette tombe.

Il s'agissait de la troisième rencontre entre Lee et Ishiba, après leur réunion en marge du sommet du G7 au Canada en juin et la visite de Lee à Tokyo en août.

Cette visite sera très probablement la dernière d'Ishiba en Corée du Sud en qualité de Premier ministre puisqu'il a annoncé sa démission plus tôt ce mois-ci.