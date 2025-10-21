Le président Tokaïev : L’Azerbaïdjan est un pays exceptionnel et un État frère pour le Kazakhstan

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan est un pays exceptionnel et un État frère pour le Kazakhstan », a déclaré le président kazak Kassym-Jomart Tokaïev, lors de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan.

Le chef de l’État kazakh a souligné : « Nous sommes unis par des racines historiques communes, un riche patrimoine spirituel et culturel, ainsi qu’une affinité de mentalité et de vision des événements et de l’évolution des situations. Sur cette base solide, nous développons avec succès notre coopération multiforme. »