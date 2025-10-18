Le président turc félicite l’Azerbaïdjan à l’occasion du Jour de la restauration de l’indépendance
Ankara, 18 octobre, AZERTAC
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité l'Azerbaïdjan à l'occasion du Jour de la restauration de l'indépendance, célébrée le 18 octobre.
Le dirigeant turc a publié un message sur le réseau social X : « Je félicite chaleureusement l'Azerbaïdjan, pays ami et frère, à l'occasion du 34e anniversaire de la restauration de l'indépendance.
En cette date importante, je salue sincèrement mon cher frère Ilham Aliyev et tout le peuple azerbaïdjanais ».
