Le prix de l’or dépasse les 4 000 dollars sur les bourses
Bakou, 8 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 47,6 dollars pour s’installer à 4 052 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 48,5 dollars, après une hausse de 0,98 dollar.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [19:33]
Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:20]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:12]
Un fort séisme survenu dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
- 07.10.2025 [17:24]
Communiqué de la Présidence de la République
- 07.10.2025 [13:35]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [12:34]
L’équipe d’Azerbaïdjan de tchovgan remporte les Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [12:10]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 10 dollars
- 07.10.2025 [11:01]
Le président du Conseil du peuple du Turkménistan arrive en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [10:23]
Jeux de la CEI : 4 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 07.10.2025 [10:12]
Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant
- 07.10.2025 [10:07]
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]
Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 06.10.2025 [11:03]
France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
- 06.10.2025 [10:17]
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]