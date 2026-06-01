Le prix de l’or en baisse, celui de l’argent en hausse sur les bourses mondiales
Bakou, 1er juin, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 48,1 dollars pour s’installer à 4 544,9 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 76,06 dollars, après une hausse de 0,18 dollar.
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