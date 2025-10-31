Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
Bakou, 31 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 3,1 dollars pour s’installer à 4 019 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 48,48 dollars, après une hausse de 0,14 dollar.
