Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 91 dollars
Bakou, 18 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 91,3 dollars pour s’installer à 4 213,3 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 50,1 dollars, après une chute de 3,19 dollars.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le volume des exportations azerbaïdjanaises de polyéthylène rendu public
- 17.10.2025 [20:12]
Bassirou Diomaye Faye reçoit le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye
- 17.10.2025 [19:17]
L’Allemagne considère la Türkiye comme un « partenaire stratégique »
- 17.10.2025 [18:19]
Le taux d’inflation annuel en hausse à 2,2% dans la zone euro
- 17.10.2025 [16:14]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 74 dollars
- 17.10.2025 [15:06]
L’Azerbaïdjan a augmenté ses revenus issus de l’exportation de méthanol
- 17.10.2025 [14:36]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 17.10.2025 [13:58]
Les exportations azerbaïdjanaises de coke de pétrole en diminution
- 17.10.2025 [11:48]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 17.10.2025 [11:14]
Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale
- 16.10.2025 [20:35]
Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan
- 16.10.2025 [20:20]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 16.10.2025 [14:12]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
- 16.10.2025 [12:04]
Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur hausse sur les bourses
- 16.10.2025 [10:48]
La coopération entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas au menu des discussions
- 15.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des perspectives de leur coopération
- 15.10.2025 [19:27]
Pourquoi plus de 670 millions de personnes souffrent-elles de la faim ?
- 15.10.2025 [17:41]
Le prix de l’or enregistre une hausse de plus de 44 dollars
- 15.10.2025 [15:56]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 15.10.2025 [15:14]
La 3e édition du Forum urbain national démarre à Khankendi
- 15.10.2025 [12:53]
Le nouveau secrétaire général de la TURKPA prend ses fonctions
- 15.10.2025 [12:06]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en chute de plus de 3 pour cent
- 15.10.2025 [11:46]
Le nombre de la population azerbaïdjanaise rendu public
- 14.10.2025 [21:04]
Cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire conjoint « Unité – 2025 »
- 14.10.2025 [20:34]
Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc se déplacent à Lahore
- 14.10.2025 [19:07]
Visite de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan
- 14.10.2025 [18:13]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 14.10.2025 [15:15]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en légère baisse sur les bourses
- 14.10.2025 [13:11]
Bakou accueiile la 30ème édition de la Semaine de la construction caspienne
- 14.10.2025 [13:00]
L’ONU tiendra une session de la CNUCED à Genève
- 14.10.2025 [11:42]
Communiqué sur la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Russie adopté
- 14.10.2025 [11:07]
Le prix de l’or poursuit son augmentation sur les bourses
- 14.10.2025 [11:01]