Le prix de l’or enregistre une hausse de plus de 44 dollars
Bakou, 15 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 44,4 dollars pour s’installer à 4 207,8 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 51,41 dollars, après une hausse de 0,78 dollar.
