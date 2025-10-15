Le prix du pétrole azerbaïdjanais en chute de plus de 3 pour cent
Bakou, 15 octobre, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais s’est vu fortement reculer sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 64,11 dollars, après une chute de 2,17 dollars, soit de 3,27 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le nombre de la population azerbaïdjanaise rendu public
- 14.10.2025 [21:04]
Cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire conjoint « Unité – 2025 »
- 14.10.2025 [20:34]
Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc se déplacent à Lahore
- 14.10.2025 [19:07]
Visite de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan
- 14.10.2025 [18:13]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 14.10.2025 [15:15]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en légère baisse sur les bourses
- 14.10.2025 [13:11]
Bakou accueiile la 30ème édition de la Semaine de la construction caspienne
- 14.10.2025 [13:00]
L’ONU tiendra une session de la CNUCED à Genève
- 14.10.2025 [11:42]
Communiqué sur la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Russie adopté
- 14.10.2025 [11:07]
Le prix de l’or poursuit son augmentation sur les bourses
- 14.10.2025 [11:01]
Les vice-Premiers ministres azerbaïdjanais et russe s’entretiennent à Bakou
- 13.10.2025 [19:46]
Azerbaïdjan : le PIB augmente de 1,3 %
- 13.10.2025 [15:17]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 13.10.2025 [14:22]
La compagnie aérienne AZAL ajoute un autre Airbus A320neo à sa flotte
- 13.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 93 dollars
- 13.10.2025 [11:06]
Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles
- 11.10.2025 [22:05]
Onze judokas azerbaïdjanais disputeront le Grand Prix du Mexique
- 10.10.2025 [20:53]
Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page
- 10.10.2025 [20:26]
Les participants à la conférence internationale visitent Choucha
- 10.10.2025 [19:26]
Les prix de l’or et de l’argent en hausse sur les bourses
- 10.10.2025 [17:38]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une baisse
- 10.10.2025 [17:16]
France : Macron réunit les partis politiques à l’Élysée, sans LFI ni RN
- 10.10.2025 [15:59]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 10.10.2025 [12:05]
Un écrivain hongrois reçoit le prix Nobel de littérature
- 09.10.2025 [20:45]