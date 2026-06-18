Le Programme de formation en langue arabe en Asie centrale entame sa dernière phase en Azerbaïdjan

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Ce mercredi 17 juin 2026 à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, a débuté la sixième et dernière étape du « Programme mondial Sultan bin Abdulaziz Al Saud de formation linguistique : L’arabe en Asie centrale », mis en œuvre par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) en partenariat avec la Fondation Sultan bin Abdulaziz Al Saud et en coopération avec le Bureau régional de l’ICESCO à Bakou et l’Université eurasienne de Bakou, selon le site web de l’ICESCO.

Ce Programme de trois jours a été inauguré par les allocutions des représentants respectifs de l’Université, de la Fondation et de l’ICESCO, qui ont souligné l’importance de la coopération entre les institutions scientifiques, caritatives et internationales pour promouvoir le rayonnement international de la langue arabe et de sa culture distinguée.

Il comprend cinq ateliers spécialisés modérés par Dr Adham Hamawiya, Chef de la Division du Développement linguistique au Centre ICESCO pour l’Enseignement de la Langue arabe aux Non-arabophones, à destination d’enseignants universitaires azerbaïdjanais de langue arabe. Ces ateliers aborderont les principales tendances actuelles en matière d’enseignement de l’arabe aux non-arabophones ainsi que les défis y afférents en Azerbaïdjan.

Avant le lancement du Programme, une réunion de coordination s’était tenue entre Dr Majdi Haj Ibrahim, Directeur du Centre ICESCO pour l’Enseignement de la Langue arabe aux Non-arabophones, Dr Sayavush Gasimov, Recteur de l’Université eurasienne de Bakou, et Dr Abdulaziz Al-Maqoushi, Directeur général adjoint de la Fondation Sultan bin Abdulaziz Al Saud. Ils y ont examiné les perspectives de coopération future au service de la promotion de la langue arabe en Azerbaïdjan, en s’appuyant sur l’expertise de l’ICESCO dans ce domaine.

À noter que le Programme avait été lancé en septembre 2025 et se ventilait en cinq phases : Kirghizistan ; Kazakhstan ; Bachkortostan ; Ouzbékistan et Azerbaïdjan.