Le programme d’État pour le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture discuté à Lenkéran

Lenkéran, 16 juin, AZERTAC

Une réunion régionale se déroule à Lenkéran afin d'examiner le Programme d'État pour le développement de la production et de la transformation des produits agricoles, de pêche et aquacoles en République d'Azerbaïdjan pour la période 2026-2030.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que cette réunion rassemble des représentants d'organismes gouvernementaux, des experts du domaine concerné, des entrepreneurs et des agriculteurs.

Les principaux objectifs et priorités du Programme d'État, les nouveaux mécanismes de soutien envisagés pour le secteur agricole, l'utilisation efficiente des ressources en eau et en terres, le développement des infrastructures de transformation et de logistique agricoles, ainsi que l'amélioration de l'accès des agriculteurs aux services agricoles modernes, le soutien de l'État dans ce domaine et d'autres questions sont abordés lors de cette réunion régionale.