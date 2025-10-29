Le Programme mondial Sultan bin Abdulaziz Al Saud de formation linguistique atterrit en Bachkirie

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Lundi 27 octobre, le Programme mondial Sultan bin Abdulaziz Al Saud de formation linguistique a fait étape à Oufa, en République de Bachkirie. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée régionale visant à promouvoir la langue arabe dans les pays d’Asie centrale non arabophones. Le Programme est mis en œuvre par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en partenariat avec la Fondation Sultan bin Abdulaziz Al Saud et en coopération avec le Bureau régional de l’ICESCO à Bakou.

Ont assisté à l’ouverture de ce Programme M. Shamil Ramzilievich Valiyev, Député et Premier Vice-président de la Commission de la Douma d’État pour le développement de la société civile et les questions relatives aux associations publiques et organisations religieuses au Parlement de Bachkirie, Prof. Omar Talgat Tadzhuddin, recteur de l’Université islamique russe, et M. Azat Maratovich Fatakhov, Président du Conseil des relations intergouvernementales et religieuses auprès du Président de la République de Bachkirie. Dans leurs interventions, ils ont salué les efforts de l’ICESCO au service des communautés musulmanes, et souligné l’importance de la langue arabe dans l’histoire de la Fédération de Russie et sa contribution significative au renforcement des relations de leur pays avec le monde islamique.

Dr Youssef Ismaili, superviseur du Programme et expert au Centre de l’ICESCO de langue arabe pour les non-arabophones, a remercié l’Université islamique russe d’accueillir la 2e étape du Programme, fruit d’une coopération stratégique entre l’ICESCO et la Fondation Sultan bin Abdulaziz Al Saud. Il a salué l’enthousiasme des stagiaires et l’intérêt croissant pour l’apprentissage de l’arabe en Asie centrale.

À noter que ce Programme a débuté en septembre dernier et comprend le Kirghizistan, la Bachkirie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, avant d’arriver en Azerbaïdjan comme dernière étape.