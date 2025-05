Le projet « Jeune apiculteur », initié par Leyla Aliyeva, sera mis en œuvre dans la région de Khyzy

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Le projet « Jeune Apiculteur », qui vise à promouvoir l’emploi de jeunes familles et l'entrepreneuriat écologique, sera mis cette fois-ci en œuvre dans la région de Khyzy.

Le projet est mis en œuvre avec succès dans différentes régions azerbaïdjanaises depuis 2021, à l'initiative de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA.

Les 20 jeunes familles impliquées dans le projet participeront d’abord à une formation théorique et pratique. Les participants qui terminent la formation recevront des colonies d’abeilles et des ruches, des vêtements d’apiculteur, des extracteurs de miel et d’autres équipements nécessaires. Les jeunes apiculteurs bénéficieront des conditions nécessaires à l'organisation efficace du processus de production, ainsi que d'un soutien méthodologique et professionnel dans les domaines de la certification des produits, de l'image de marque, de la conception et du développement de stratégies de vente.

Il convient de noter que depuis 2021, plus de 60 jeunes familles de différentes régions du pays ont été soutenues dans la création d’exploitations apicoles dans le cadre du projet « Jeune apiculteur », mis en œuvre à l'initiative de l’Association IDEA et en partenariat avec le Fonds pour la jeunesse de la République d'Azerbaïdjan, l'Agence nationale pour l'emploi et l'entité publique ABAD.