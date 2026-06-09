Le Qatar figure parmi les dix premiers pays au monde en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle

Bakou, 9 juin, AZERTAC

L’intelligence artificielle est devenue l’une des technologies modernes les plus importantes, contribuant au développement des services et à l’amélioration de l’efficacité dans divers domaines. Compte tenu de son impact considérable sur les secteurs de la construction, de l’énergie et des services publics, l’État du Qatar continue d’y investir selon une approche stratégique conforme aux objectifs de la Vision nationale 2030, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Selon l'agence de presse qatarie, les données de Microsoft pour le premier trimestre 2026 ont montré une forte présence de l'État du Qatar dans le domaine de l'intelligence artificielle, et celui-ci s'est classé parmi les dix premiers pays au monde en termes d'utilisation concrète de ces technologies dans la vie quotidienne.

Selon la plateforme « Wadi Tasmu Digital » au Qatar, la taille du marché de l'intelligence artificielle au Qatar a atteint environ (59) millions de dollars en 2026, soit le double de ce qu'elle était en 2022, où elle atteignait environ (31) millions de dollars.

Le Qatar a vu se multiplier les initiatives visant à intégrer l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne du pays, et la Fondation qatarie pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire, l'Université Hamad Bin Khalifa et le ministère des Communications et des Technologies de l'information ont joué un rôle de premier plan dans ce contexte.

Le ministère qatari des Communications et des Technologies de l'information a conclu une série d'accords avec des sociétés internationales spécialisées, notamment un accord de coopération avec PwC Moyen-Orient et OpenAI pour développer les applications de l'intelligence artificielle.

Les prémices de la transformation numérique au Qatar remontent à 2003 avec le lancement du portail de l'administration en ligne, qui offre depuis lors une gamme complète de services numériques. Le Qatar a franchi une étape décisive en 2014 avec l'adoption de la Stratégie de gouvernement numérique du Qatar 2020, qui a défini une feuille de route claire pour son développement par étapes, à l'image des innovations mises en œuvre. Toutefois, le véritable tournant réside dans la Vision nationale 2030, qui fait de l'innovation numérique un levier de croissance économique et d'amélioration du niveau de vie au Qatar, grâce à une infrastructure numérique et des services publics automatisés.