Le quota de billets réservé aux supporters iraniens pour la Coupe du monde a été annulé

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Les supporters de l’équipe nationale iranienne ont perdu la possibilité d’obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde de football.

Les organisateurs ont annulé, à deux jours du début du tournoi, le quota de billets qui avait été réservé aux supporters iraniens, selon la Fédération iranienne de football.

La Fédération indique que de nombreux supporters, bien qu’ayant déjà préparé leur déplacement aux États-Unis et pris les dispositions nécessaires conformément aux procédures officielles, ont été privés de la possibilité de suivre les matchs de l’équipe nationale depuis les tribunes.

Il convient de rappeler que la Coupe du monde se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors de la phase de groupes, l’équipe nationale iranienne affrontera la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande. Le représentant asiatique disputera l’ensemble de ses matchs de groupe aux États-Unis.