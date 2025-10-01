Le renforcement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Australie au menu des discussions
Bakou, 1er octobre, AZERTAC
En marge de sa participation au onzième Sommet des présidents de parlement des pays du G20 à Cape Town, la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais Sahibé Gafarova s’est entretenue avec la présidente du Sénat d’Australie Sue Lines.
L'importance des plateformes parlementaires telles que le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20, qui offrent l'occasion d'aborder les questions de coopération bilatérale et multilatérale, a été soulignée lors de la rencontre.
Les parties ont échangé sur le renforcement des relations entre les deux pays et parlements. Il a été souligné que, malgré la distance géographique, l'Azerbaïdjan et l'Australie sont des pays amis. Les relations politiques existantes entre les deux pays conditionnent également le renforcement des contacts interparlementaires. Il a été indiqué que les activités mutuelles des deux parlements ont un impact important et positif sur le développement futur des relations de la coopération.
Les présidentes des parlements ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt commun.
