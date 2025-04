Le Réseau parlementaire du MNA et le Conseil global pour la tolérance et la paix signent un mémorandum

Bakou, 7 avril, AZERTAC

En marge de la visite de travail en Ouzbékistan, la délégation parlementaire azerbaïdjanaise menée par Sahibé Gafarova, présidente du Milli Medjlis et du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, une rencontre s’est tenue lundi avec Ahmed Al-Jarwan, président du Conseil global pour la tolérance et la paix.

Un mémorandum a été signé entre le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés et le Conseil global pour la tolérance et la paix. Le mémorandum a été signé par Sahibé Gafarova et Ahmed Al-Jarwan.

Evoquant l'importance du document, la présidente du Milli Medjlis a déclaré que le mémorandum servirait à renforcer la coopération entre le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés et le Conseil global pour la tolérance et la paix.