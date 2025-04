Le Réseau parlementaire du MNA soutient le retour de la Communauté de l'Azerbaïdjan occidental dans sa terre natale

Bakou, 8 avril, AZERTAC

La déclaration adoptée lors de la IVe Conférence du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, tenue le 6 avril 2025 à Tachkent, en Ouzbékistan, reflète le soutien aux efforts de la Communauté de l'Azerbaïdjan occidental pour le retour pacifique, sûr et digne dans sa terre natale.

Cette décision du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés démontre une fois de plus l’engagement du Mouvement des non-alignés dans son ensemble, y compris son Réseau parlementaire, envers les principes de Bandung et l’acceptation du retour dans l’Azerbaïdjan occidental comme un sujet servant la paix et la justice internationales.

La Communauté de l'Azerbaïdjan occidental remercie le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés et le Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan, qui préside le Réseau parlementaire, pour la position équitable dont il avait fait preuve.