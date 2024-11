Le responsable d’une organisation de la société civile du Togo remercie le Groupe d’initiative de Bakou

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Nous avons engagé d’un projet sur la restauration pour tout ce qui est l’accompagnement des femmes au niveau de l’agriculture, a dit Koku Selom Agbavito, responsable d’une organisation de la société civile au Togo.

Indiquant que son pays souffre du colonialisme, Koku Selom Agbavito a indiqué: On nous a dit que le Togo est décolonisé quand nous prenons les soucis de l’accaparement des terres. Les uns qui n’ont pas de terrains, il y a l’agriculture développée en faveur des céréales. Il y a le café cacao, au Togo, on ne prend pas de thé ni de cacao, mais on fait l’agriculture pour l’autre côté ».

« Nous, en tant que société civile, ça serait intéressant que cette colonisation soit bannie au niveau de nos pratiques agricoles. Pour ce faire, il va falloir que nous développons notre propre agriculture écologique qui fait vivre nos parents, qui fait restaurer la nature. Nous avons engagé d’un projet sur la restauration pour tout ce qui est l’accompagnement des femmes au niveau de l’agriculture », a-t-il ajouté.

« Je remercie le Groupe d’initiative de Bakou, c’est une plateforme que je trouve intéressant, c’est cette année que je le trouve, je suis sûr que ma communauté togolaise sera très contente, parce qu’il y a au moins une organisation qui apporte leur voix auprès de la communauté internationale », a estimé Koku Selom Agbavito.