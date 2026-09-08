Le rôle de l'intelligence artificielle dans l'agriculture abordé lors de la Semaine d'action climatique de Bakou 2026

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

La Semaine d'action climatique de Bakou 2026 se poursuit avec des panels.

Lors du panel intitulé « Transformation numérique et intelligence artificielle : construire une agriculture résiliente face au changement climatique », l'expérience de l'Azerbaïdjan en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle et de politiques agricoles fondées sur des données probantes pour s'adapter au changement climatique a été au centre de l'attention.

Les participants au panel ont fait savoir que la transformation numérique permettait un développement plus durable et plus efficace de l'agriculture, ainsi qu'une réponse flexible aux risques posés par le changement climatique.

L'importance de développer la coopération internationale dans ce domaine a été mise en avant.