Le rôle de la gouvernance métropolitaine dans le développement urbain durable au menu des discussions au WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Un panel portant sur le thème « La gouvernance métropolitaine pour le logement abordable et le développement territorial inclusif » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Ce panel porte sur le rôle de la gouvernance métropolitaine dans le logement abordable et le développement territorial inclusif.