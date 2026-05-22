Le rôle de la gouvernance métropolitaine dans le développement urbain durable au menu des discussions au WUF13
Bakou, 22 mai, AZERTAC
Un panel portant sur le thème « La gouvernance métropolitaine pour le logement abordable et le développement territorial inclusif » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
Ce panel porte sur le rôle de la gouvernance métropolitaine dans le logement abordable et le développement territorial inclusif.
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