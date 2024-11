Le rôle du secteur touristique dans la lutte contre le changement climatique au menu des discussions

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Un panel intitulé « Augmenter les ambitions climatiques dans le secteur du tourisme : des engagements à la mise en œuvre (reprise/adaptation et financement) » s’est tenu le 20 novembre à Bakou dans le cadre de la COP29.

Organisé conjointement par l'Agence nationale du et l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, le panel a réuni des représentants internationaux, des experts et un certain nombre de personnes actives dans le domaine du tourisme. Ils ont discuté du rôle du secteur du tourisme dans la lutte contre le changement climatique et ont souligné l'importance d'accroître les ambitions dans ce domaine.

L'événement s'est poursuivi avec des discussions.