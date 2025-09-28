Le rôle et la contribution des médias azerbaïdjanais durant la guerre du Karabagh (AZERTAC comme modèle)

Rabat, 28 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

À l'occasion du 5e anniversaire de la Journée de commémoration du 27 septembre, une table ronde s'est tenue, à la Bibliothèque nationale du Maroc à Rabat, capitale du Maroc

L'événement, organisé par l'ambassade d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Maroc et l’Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise, a réuni plus de 50 participants, dont des représentants de l'État marocain, des autorités exécutives, des responsables de l'Organisation du monde islamique pour la science, l'éducation et la culture (ICESCO), des membres du corps diplomatique, des médias, des représentants d'organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants de la diaspora azerbaïdjanaise.

L’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) était représentée à l'événement par son correspondant permanent au Royaume du Maroc, Chouaib Brhadda, qui a présenté une Intervention intitulée « Le rôle et La contribution des médias azerbaïdjanais durant la guerre du Karabakh (AZERTAC comme modèle) ».

- Voici le texte :

« La région du Karabagh fait partie intégrante de la République d'Azerbaïdjan, conformément à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité. Il ne s'agit pas, comme certains l'ont prétendu, d'un territoire contesté. La guerre du Karabagh menée par l'Azerbaïdjan en 2020 visait la libération des territoires occupés. Il s'agit d'une guerre légitime au regard des règles et normes du droit international.

Partant de ce principe et de cette réalité, les médias azerbaïdjanais ont consacré des articles et des éditoriaux en couvrant largement les différents événements liés à la guerre du Karabagh. Des informations fausses et trompeuses ont tenté, sans succès, d'induire en erreur l'opinion internationale.

Les médias azerbaïdjanais ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre toutes les fausses nouvelles et toutes les allégations infondées. Les médias azerbaïdjanais, sous toutes leurs formes, se sont toujours appuyés sur le Code de déontologie et la Charte du journalisme comme principes fondamentaux pour couvrir et mettre en lumière les événements.

Ainsi, l'agence de presse officielle azerbaïdjanaise AZERTAC, grâce à sa ligne éditoriale fondée sur la crédibilité, a réussi à établir et à confirmer que la guerre du Karabagh ne concernait nullement des territoires contestés ni l’occupation du territoire d'un autre État. Il s'agissait plutôt d'une guerre légitime, conforme aux règles et normes du droit international, visant à libérer les territoires occupés du Karabagh.

Les résolutions de l'ONU exigeaient le retrait immédiat, complet et inconditionnel de toutes les forces arméniennes des territoires azerbaïdjanais occupés, ainsi que le retour des personnes déplacées dans leurs foyers et leurs terres.

AZERTAC s'est employée à mettre en lumière les différents aspects des événements, en s'appuyant sur les témoignages de tous les pays et organisations internationales, au premier rang desquels les Nations Unies, qui ont reconnu la non légitimité de l'Arménie à attaquer et occuper le territoire azerbaïdjanais. L'AZERTAC ne s'est pas limitée à la rédaction d'informations et à la réalisation d'interviews et de dialogues avec des personnalités influentes et des experts de la politique internationale, notamment des analystes, des responsables politiques et des juristes.

Elle a également confirmé sa présence par des missions d'équipes de presse, composées de rédacteurs, de photographes et de techniciens, sur les différents lieux de la guerre dans la région jadis occupée du Karabagh, qui a duré depuis près de trente ans. Ses journalistes ont également réagi en étant invités sur les plus grandes et plus prestigieuses chaînes de télévision et de radio internationales, où ils ont affirmé, sans équivoque, le droit de la République d'Azerbaïdjan à reconquérir les territoires occupés par l'État arménien.

Je me souviens ici de la participation de l'un de mes collègues et éminents professionnels des médias de la rédaction de l'agence de presse AZERTAC, l'écrivain et journaliste Cheikhali Aliyev, invité par de nombreuses institutions médiatiques, notamment des chaînes de télévision et des sites web de journaux réputés pour leur crédibilité et leur rayonnement médiatique. Il a confirmé de manière logique et convaincante, dans une de ses déclarations concernant le rôle du Groupe de Minsk, que l'Azerbaïdjan avait mené des négociations avec l'Arménie pendant 30 ans sous l'égide du Groupe.

Malheureusement, ces négociations n'ont abouti à aucun résultat positif et ont été vaines.

Des attaques ont également eu lieu dans d'autres régions éloignées du Karabagh azerbaïdjanais, et les dirigeants arméniens ont multiplié les provocations politiques et militaires, annonçant le début d'une colonisation illégale depuis le Liban et la Syrie. Ces faits ont été mis en avant par les médias azerbaïdjanais, les qualifiant de crimes de guerre et de violation flagrante de la Convention de Genève. Des informations se sont également révélées fausses, comme l'utilisation par l'Azerbaïdjan de militants syriens dans sa guerre contre l'Arménie.

À plusieurs reprises, les médias d'AZERTAC ont souligné que la République d'Azerbaïdjan s'était déclarée prête à entamer des négociations sérieuses avec le Groupe de Minsk, chargé de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit. Cependant, le Groupe de Minsk n'a pas respecté le rôle qui lui avait été assigné.

Face aux provocations militaires arméniennes et aux informations fausses et trompeuses, que les médias azerbaïdjanais ont contribué à contrer et à dénoncer avec professionnalisme, l'Azerbaïdjan s'est vu contraint de riposter et d'adopter toutes les positions défensives possibles pour protéger ses citoyens, ses résidents et ses installations.

L'Azerbaïdjan s'est toutefois déclaré prêt à poursuivre les négociations, à condition que celles-ci soient basées sur un calendrier, précisant la date du retrait des forces arméniennes du Karabakh, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.

Ainsi, la presse azerbaïdjanaise, emmenée par l'agence de presse officielle AZERTAC, a continué à remplir son rôle principal, accomplissant son devoir au mieux de ses capacités et défendant la cause première du pays et a même donné des martyrs, jusqu'à la reconquête et la libération de la région occupée et la proclamation du retour historique de la souveraineté de l'Azerbaïdjan.

Je conclus ici mon propos et je m'arrête un instant pour rendre hommage à nos collègues ayant sacrifié leurs vies lors de l'accomplissement de leur devoir médiatique. Ils ont été victimes d'explosion de mines antichars. Je me souviens notamment de nos collègues Muharram Ibrahimov Alioglu de l'agence de presse AZERTAC et Seraj Abishov, caméraman de la télévision azerbaïdjanaise. Que la paix soit sur l'âme de tous nos collègues martyrs de la paix… »