Le rôle important de l'Azerbaïdjan dans la coopération en matière d'arbitrage international souligné à Paris

Paris, 11 avril, AZERTAC

Une conférence, organisée par les Associations d'Arbitrage d'Azerbaïdjan et de Türkiye, s'est tenue au centre culturel de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris dans le cadre de la « Paris Arbitration Week ».

Lors de la conférence, Kemalé Mehdiyeva, présidente de l'Association d'arbitrage d'Azerbaïdjan, professeur de droit à l'Université de la Sorbonne, membre du Conseil consultatif scientifique auprès de la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan, a présenté un rapport intitulé « L’évolution de l'arbitrage en Azerbaïdjan et son rôle dans le développement de l'arbitrage international dans la région ». Elle a annoncé la tenue de la Journée de l'arbitrage en Azerbaïdjan les 24 et 25 octobre de cette année et a invité les participants à la conférence dans son pays. Kemalé Mehdiyeva a informé de l'ouverture du Centre d'arbitrage de Bakou dans le cadre des Journées d'arbitrage d'Azerbaïdjan et du rôle régional de ce centre.

Patricia Nacimiento a parlé des défis géopolitiques actuels et des problèmes liés au changement climatique. Elle a souligné l’importance de l’arbitrage dans des circonstances géopolitiques complexes, en particulier son rôle dans la résolution des problèmes commerciaux.

Elle a abordé le rôle important de l’Azerbaïdjan, de la Türkiye, ainsi que d’autres pays turcophones de la région dans l’arbitrage international, soulignant que le développement de l’arbitrage dans ces pays renforçait leur rôle sur la scène internationale.